Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde yaşayan öğrenciler, sadece evlerini değil, geleceklerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldılar. Deprem nedeniyle derslerini aksatan, çoğu zaman ders çalışma ortamlarından yoksun kalan bu öğrenciler, sınavlara girmek için diğer öğrencilerle aynı şartlara sahip değiller.

Konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren öğrenciler, 21 metrekarelik dar alanlarda hem yaşamak hem de ders çalışmak zorunda kalıyorlar. Diğer yandan, depremi yaşamamış ve okul hayatlarında, ders çalışma sisteminde değişiklik olmayan öğrenciler ise daha stabil bir ortamda sınavlara hazırlanıyorlar. Bu eşitsizlik, sadece fiziki koşullarla sınırlı değil; deprem yaşayan öğrencilerin psikolojik olarak da büyük zorluklarla mücadele ettiği bir gerçek.

Haziran ayında yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YKS) öncesi, depremzedelerin yaşadığı bu zorlu sürece dikkat çekiliyor. Dezavantajlı durumda olan bu öğrenciler için acil önlemler alınması ve pozitif ayrımcılığın yapılması talep ediliyor. Böylelikle, eğitimde adalet sağlanacak ve öğrencilerin gelecekleri için adil bir yarış ortamı oluşturulmuş olacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Teknokent Koleji sahibi ve eğitimci Mustafa Yılmaz, sınava girecek öğrenciler arasındaki bu eşitsiz duruma vurgu yaparak, depremzede öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan pozitif ayrımcılık istedi. Adıyaman milletvekillerini harekete geçmeye davet eden Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat felaketinden en çok etkilenen illerin başında Adıyaman gelmektedir. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz ve binlerce yaralımızın olduğu felakette hayatını kaybedenlere tekrar Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem sonrası bakanlığımızın aldığı kararlar ile LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ikinci dönem konuları sınava dahil olmadı, nakil kolaylığı sağlandı, binlerce öğrencimiz gittikleri özel okullarda ücretsiz eğitim aldı, LGS tercihlerinde deprem bölgesi kontenjanı getirildi, YÖK’ün aldığı karar ile depremzede öğrenciler için ilave kontenjanlar oluşturuldu.

Ancak yaşanılan felaketin etkisinin hala devam etmesi birçok okul binasının yıkılmasından dolayı ikili eğitime geçilmesi, ders süresinin azaltılması, binlerce öğrencinin konteyner kentlerde yaşaması, çalışacak fiziki ortamların yetersizliği ve deprem kaynaklı yaşanılan stres ve psikolojik etkilerden öğrencilerimiz Haziran ayında yapılacak Liselere Girişi Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretime Kurumlarına Giriş Sınavlarında (YKS) diğer adaylara göre dezavantajlı durumda sınava girecekler. Bu durumdan dolayı yetkililerin bir an evvel özellikle depremden en çok etkilenen il ve ilçeler için geçen seneki uygulamalardan LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılması elzemdir. Böylelikle öğrencilerimizi içinden geçtiğimiz şu zor zamanlarda rakipleri ile eşit şartlarda yarışmış olacaktır.”

Kaynak : PHA