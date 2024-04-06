Adıyaman Belediyesi'ne ait Altınşehir Sosyal Tesislerinde düzenlenen Halk Buluşmasında vatandaşları karşılayan Tutdere, tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi.

Tutdere, Ramazan Bayramı sonrası ekibiyle birlikte proje çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

"Başarının formülü halkla birlikte çalışmak"

Adıyaman Belediyesi olarak yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Tutdere,"Halkımızın desteğiyle hem Türkiye hem dünya tarihine geçen bir seçim kazandık. Çok mutluyuz, yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Hemşehrilerimizin kutsal oyları ile 2 dönem milletvekilliği yaptım. Şimdi de yine değerli takdirleriyle belediye başkanı oldum. Bu başarının formülü halkımızla bir arada çalışmak, halkımıza dokunmaktan geçiyor."dedi.

"Halkımızın refahı için şehrimizi güzelleştireceğiz"

Milletvekilliğini isteyerek bırakıp geldiğini aktaran Başkan Tutdere, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin ve insanlarımızın içinde bulunduğu koşulları değiştirmek için milletvekilliğini bırakıp geldim. Bilerek ve isteyerek geldim. Değil korkmak, tam tersi mücadele etmek için geldim. Mücadele edeceğiz ve halkımızın refahı için şehrimizi güzelleştireceğiz. Ancak artık seçim sürecini bıraktık. Şimdi, kampanya döneminde açıkladığımız projeleri tek tek yerine getirme zamanı. Bayramdan sonra önceliği Adıyaman’ımızın depreme güvenli bir şehir haline getirilmesine vermek suretiyle bayram sonrasında hızla çalışmalarımıza başlayacağız"



Kaynak : PHA