Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan yağışlar ve devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol yüzeylerinde dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle asfalt serimine geçici olarak ara veren ekipler, sahada yoğun mesai yapıyor.

Ekipler, yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle kalıcı asfalt uygulamalarını ertelerken; Musalla, Mara, Kayalık, Altınşehir ve Sümerevler mahalleleri ile çevre yolları ve Atatürk Bulvarı'nda bozulan yol yüzeylerine dolgu malzemesi serimi gerçekleştiriyor. Çalışmalarla araç ve yaya trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kent genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, geçici dolgu uygulamalarıyla yağış süresince oluşabilecek riskler kontrol altına alınıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Yağışlar ve altyapı çalışmalarımız nedeniyle bazı yollarımızda bozulmalar meydana geldi. Asfalt için uygun hava şartlarını beklerken, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz geçici dolgu çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor. Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Hava koşulları elverişli hale gelir gelmez kalıcı asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE