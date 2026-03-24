Adıyaman Belediyesi, halk sağlığını korumak ve haşere oluşumunu en aza indirmek amacıyla kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen program kapsamında şehrin dört bir yanında yoğun mesai harcıyor.

Ekipler; inşaat alanları, su birikintileri, terk edilmiş ve hasarlı yapılar, park ve bahçeler ile arıtma tesisleri başta olmak üzere riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla haşerelerin üreme alanlarının kontrol altına alınması ve yayılımın önlenmesi amaçlanıyor.

Bahar aylarıyla birlikte artış gösteren larva ve haşerelere karşı erken müdahale eden ekipler, planlı uygulamalarla oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Çalışmaların sürdürülebilir bir mücadele anlayışıyla kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Bahar aylarıyla birlikte artış gösteren larva ve haşerelere karşı ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Erken müdahale ile oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Kentimizin her noktasında periyodik ilaçlama faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte hemşehrilerimizden de çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz' dedi.

Adıyaman Belediyesi, ilaçlama çalışmalarının yıl boyunca planlı ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini bildirdi.

