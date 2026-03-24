TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, yaptığı yazılı basın açıklamasında Adıyaman'daki spor kulüplerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Belediyenin kendi bünyesinde faaliyet gösteren kulüplere destek vermesinin takdire şayan olduğunu belirten Babar, 'Belediye yalnızca kendi kulüplerinin değil, Adıyaman'da yaşayan tüm vatandaşların ve bu şehirde faaliyet gösteren bütün spor kulüplerinin belediyesidir' dedi.

İl genelinde büyük özverilerle mücadele eden kulüplerin ciddi imkansızlıklarla ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Babar, 'Sporcularımız, takımlarını müsabakalara götürebilmek için maddi zorluklarla karşı karşıya kalmakta; kulüp yöneticileri ise adeta kendi imkânlarıyla bu yükü omuzlamaktadır' diye konuştu.

Belediyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla kaynak ayırması gerektiğini vurgulayan Babar, 'Bu kapsamda hiçbir kulüp ayrımı yapılmadan, Adıyaman'daki tüm spor kulüplerine eşit ve adil destek sağlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi gerektiğini dile getiren Babar, 'Başarı elde eden sporcularımıza, encümen kararıyla belirli ödüllerin verilmesi; kulüplerimize malzeme desteği sunulması ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması artık bir tercih değil, gerekliliktir' dedi.

Gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesinin önemine değinen Babar, 'Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri ve başarı hikâyeleri yazmaları için bu destekler hayati önem taşımaktadır. Adıyaman'ın gençleri her şeyin en iyisini ve en güzelini hak etmektedir' diye konuştu.

Babar, 'Bu vesileyle yetkilileri, şehrimizin tüm spor kulüplerine sahip çıkmaya ve gerekli destekleri sağlamaya davet ediyoruz' dedi.

