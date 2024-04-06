Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi yakınlarında meydana geldi.

Bahçeden eve dönen Mehmet Karaboğaz'ın (70) kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Mehmet Karaboğaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından Karaboğaz'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA