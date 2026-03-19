Toplum Destekli Polislik Malatya Şube Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Yapılan açıklamaya göre, özellikle toplu ulaşım noktaları ve vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Faaliyetler kapsamında, başta MAŞTİ Otogar olmak üzere kent genelindeki otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ve diğer yoğun alanlarda vatandaşlarla birebir iletişim kuruluyor. Polis ekipleri, internet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgiler verirken, vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini koruma yolları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Toplum Destekli Polislik Malatya Şube Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme faaliyetlerinin Ramazan Bayramı boyunca da devam edeceğini belirtti. Açıklamada, denetim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların bilinçlendirilmesinin de öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı. Bu çalışmaların, bayramın huzur ve güven ortamında geçmesine katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE