AKYOL Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Dernek, bu kapsamda 350 aileye alışveriş çeki, 450 aileye yardım kolisi ve 500 aileye nakdi yardım ulaştırdı.

AKYOL Derneği, halkın içinde olarak ihtiyaçları birebir tespit ettiklerini, kapı kapı dolaşarak dertleri yerinde dinlediklerini ve gerçek hizmetin samimiyetle, halkın halini anlayarak mümkün olduğunu vurguladı.

Dernek, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'AKYOL Derneği olarak bu mübarek Ramazan ayında, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimizin bizlere nasip ettiği bu kutlu zaman diliminde, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmayı en büyük sorumluluğumuz bildik.

Bu kapsamda; 350 ailemize alışveriş çeki, 450 ailemize yardım kolisi, 500 ailemize ise nakdi yardım ulaştırarak onların sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya gayret ettik. Her bir haneye dokunmak, her bir gönülde yer edebilmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir onur ve vicdani bir sorumluluktur.

Bizler AKYOL Derneği olarak 7/24 halkımızın hizmetinde olmayı kendimize şiar edinmiş bir ekibiz. Kapı kapı dolaşarak, dertleri yerinde dinleyerek, ihtiyaçları birebir tespit ederek hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gerçek hizmet, halkın içinde olmakla, onların halini anlamakla ve samimiyetle dokunmakla mümkündür.

Halka hizmet etmeyi her zaman kendimize şeref bildik. Bu yolda attığımız her adımda, aldığımız her hayır duasında, yaptığımız her yardımda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bizim davamız sadece yardım ulaştırmak değil; aynı zamanda gönüller yapmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek, kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmektir.

Bu vesileyle, destekleriyle yanımızda olan tüm hayırseverlerimize, emek veren gönüllülerimize ve dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan kıymetli halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim yapılan tüm hayırları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.

AKYOL Derneği olarak, dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da halkımızın yanında olmaya, onların sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola gönül verdik, biz bu yola insanlık için çıktık.'

Kaynak : PERRE