Malatya'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 27 bin 564 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile 93 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

