Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, bu bayramın yalnızca bir kutlama olmadığını, aynı zamanda birlikteliğin, direnişin ve yeniden ayağa kalkışın anlamlı bir simgesi olduğunu vurguladı.

Çimenden, deprem felaketinde kaybedilen canları rahmetle anarken, geride kalanlara dayanma gücü ve sabır temennisinde bulundu. 'Yaşadığımız acı derin, ancak inancımız ve umudumuz bu acının ötesine geçecek kadar güçlüdür' ifadelerini kullandı.

Başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için barış, huzur ve umut dolu bir gelecek dileyen Çimenden, 'Unutmamalıyız ki biz, ancak bir arada olduğumuzda gerçekten güçlüyüz ve birlikte yeniden doğabiliriz' mesajını paylaştı.

Bayram mesajını 'Bayramımız mübarek olsun' sözleriyle tamamlayan Çimenden, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

