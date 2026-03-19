Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.

İşte 19 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.773,85

22 Ayar Bilezik

6.385,33

Altın (ONS)

4.715,40

Cumhuriyet Altını

45.372,00

Yarım Altın

22.756,00

Çeyrek Altın

11.378,00

Reşat Altını

45.404,47

Ata Altın

47.295,43

Has Altın

6.724,52

Kaynak : PERRE