Özellikle şehir merkezi bayram telaşının da etkisiyle gün boyu kalabalık görüntülere sahne oldu. Giyimden ayakkabıya, bayram şekerlerinden, hediyelik ürünlere kadar birçok alanda alışveriş yapan vatandaşlar, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Esnaf yaşanan yoğunlukla beraber memnuniyetlerini dile getirirken, bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşıda kalabalığın arttığını belirtti. Öte yandan artan kalabalık nedeniyle çarşı merkezlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, vatandaşların oruçtan dolayı özellikle akşam saatlerinde alışverişe daha fazla yöneldiği gözlendi.

Bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar ise hem fiyatları değerlendirdi hem de bayramın coşkusunu yaşamaya başladı.

'Bayramın geldiğinin farkında değiliz'

Bayram alışverişi için çarşıya geldiklerini ifade eden Mustafa Polat ise, ekonomik şartlar nedeniyle istedikleri gibi alışveriş yapamadıklarını belirterek şunları söyledi:

'Bayramın gelip gelmediğinin çok farkında değiliz. Bu kalabalıktan ve Ramazan'da oruç tutmamızdan bayramın geldiğini anlıyoruz. Yoksa ekonomik olarak bayram alışverişi yapamıyoruz. Ben de en ucuz bayram şekerini satan yer burası olduğu için buraya geldim. Bayram şekerlerinde çok büyük bir artış yok ama giyim fiyatlarında inanılmaz bir artış var.'

'Sanki herkeste dolu dolu para var'

Vatandaşlardan Ramazan İsli ise, çarşıdaki yoğunluğa dikkat çekerek, 'Sanki herkeste dolu dolu para var. Herkes ekonomik durumdan şikâyet ediyor ama maşallah herkes alışveriş yapıyor' ifadelerini kullandı.

'Artık bayramlarda en büyük temennimiz sağlık'

6 Şubat'ta yaşanan depremin etkilerinin hâlâ sürdüğünü vurgulayan bir diğer vatandaş ise bayramların artık eskisi gibi olmadığını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Bir bayram daha geldi. Geçen ramazanlarda ve bayramlarda olduğu gibi bu ramazanda, bayram telaşı da deprem nedeniyle buruk geçiyor. Yakınlarını kaybeden insanlar var. Artık bayramlarda en büyük temennimiz sağlık. Eskiden bayramlarda büyüklerimizle daha çok bir araya gelirdik, şimdi birçok kişi gurbette. Ekonomik sıkıntılar çok, birçok kişi zor durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz.'

