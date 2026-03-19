Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren ve bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınmasının beklendiği Adıyaman genelinde yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların bayram boyunca etkisini sürdürmeye devam edeceği meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.
Adıyaman genelinde yağışların bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği açıklanırken hava sıcaklığının en düşük 2 derecelere kadar düşeceği açıklandı.
19 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/ 13 derece
Besni 6/ 8 derece
Çelikhan 5/9 derece
Gerger 4/16 derece
Gölbaşı 7/11 derece
Kahta 8/13 derece
Samsat 9 /13 derece
Sincik 6/ 9 derece
Tut 7/10 derece
20 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/ 13 derece
Besni 5/ 9 derece
Çelikhan 5/8 derece
Gerger 8/10 derece
Gölbaşı 8/13 derece
Kahta 9/11 derece
Samsat 8/13 derece
Sincik 5/ 7 derece
Tut 5 /10 derece
Kaynak : PERRE