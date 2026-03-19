Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren ve bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınmasının beklendiği Adıyaman genelinde yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların bayram boyunca etkisini sürdürmeye devam edeceği meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.

Adıyaman genelinde yağışların bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği açıklanırken hava sıcaklığının en düşük 2 derecelere kadar düşeceği açıklandı.

19 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/ 13 derece

Besni 6/ 8 derece

Çelikhan 5/9 derece

Gerger 4/16 derece

Gölbaşı 7/11 derece

Kahta 8/13 derece

Samsat 9 /13 derece

Sincik 6/ 9 derece

Tut 7/10 derece

20 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/ 13 derece

Besni 5/ 9 derece

Çelikhan 5/8 derece

Gerger 8/10 derece

Gölbaşı 8/13 derece

Kahta 9/11 derece

Samsat 8/13 derece

Sincik 5/ 7 derece

Tut 5 /10 derece

Kaynak : PERRE