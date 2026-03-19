DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Anaç, mesajında bu bayrama sevinçten çok hüzünle ve mahzun girildiğini belirtti.

Filistin, İran, Lübnan ve Ortadoğu'nun dört bir yanında yaşanan zulüm ve masum çocukların hayatlarını kaybetmesinin yürekleri dağladığını ifade eden Anaç, bu kadar açık bir adaletsizlik karşısında bayram sevincinin tam anlamıyla hissedilemediğini kaydetti. Anaç, sessiz kalan vicdanların, görmezden gelen gözlerin ve suskun dillerin yükünün ağır olduğunu vurguladı.

Anaç, bayramın barışın, merhametin ve kardeşliğin adı olduğunu belirterek, aynı zamanda ümmet olmanın, mazlumun yanında durmanın ve zalime karşı söz söylemenin günü olduğunu dile getirdi. 'Bugün susmak, yarın verilecek hesabı ağırlaştırır' ifadelerini kullanan Anaç, bayramın gözyaşlarının dinmesine, adaletin ve insanlığın yeniden yeşermesine vesile olmasını temenni etti.

Mesajında dualarını, toprağa düşen masum çocuklar ve zulüm altında inleyen kardeşler için yaptığını belirten Anaç, Rabbinden mazlumlara sabır ve kurtuluş, zalimlere ise hak ettikleri karşılığı vermesini niyaz etti.

Anaç, Ramazan Bayramı'nın sadece bir kutlama olmadığını, aynı zamanda uyanışa, dirilişe ve adalet için ayağa kalkmaya vesile olmasını temenni ederek, 'Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, adalet ve umut getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE