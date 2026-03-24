Kazanın milletçe derin bir üzüntüye neden olduğunu belirten Duman, şehitlerin vatan uğruna verdikleri mücadelenin asla unutulmayacağını ifade etti.



ŞEHİTLERİMİZE RAHMET MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI



Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Hava Savunma Binbaşımız Sinan Taştekin ile ASELSAN personellerimiz Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can’ın şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.



Duman, şehitlerin vatan hizmeti yolunda şehadete yürüdüğünü vurguladı.



TSK VE ASELSAN CAMİASINA SABIR DİLEĞİ



Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, “Kahraman Mehmetçiğimize ve kıymetli ASELSAN personellerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.



Duman, aziz milletin başının sağ olduğunu belirterek şehitlerin hatırasının daima yaşatılacağını ifade etti.

Muhabir: Adıyamanlılar Net