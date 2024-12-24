Yerlikaya, "2017’den 8 Aralık 2024’e kadar toplamda 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü" belirtti. 8 Aralık’tan itibaren ise bu sürecin hızlandığını ve son 15 günde 25 bin Suriyelinin daha ülkesine döndüğünü ifade etti.

“Gönüllü Dönüşler 7 Kat Arttı”

Bakan Yerlikaya, Suriye’de yaşanan siyasi değişimlerin ardından gönüllü dönüşlerin hızlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Suriye’nin özgürleştiği bir dönemde dönüşler hızlandı” “2017’den bugüne kadar 763 bin 443 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Ancak 8 Aralık’tan sonra, sadece 15 gün içinde bu sayı 25 bini geçti. Bu, gönüllü dönüşlerin 7 kat arttığını gösteriyor. İnsanlar artık ülkelerine dönmek istiyor ve bu süreci kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.”

Suriyelilere 6 Ayda 3 Gidiş-Geliş Hakkı

Yerlikaya, gönüllü dönüş sürecinde Suriyelilere lojistik destek sağlandığını ve eşyalarını taşıma imkanı tanındığını belirtti. Ayrıca, ailelerin adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için her aileden bir kişiye 6 ayda 3 kez gidiş-geliş hakkı tanındığını ifade etti:

“Eşyalarını ve araçlarını götürebilecekler” “Gönüllü dönüş yapan Suriyeliler ev ve işyerlerindeki eşyalarını yanlarında götürebilecekler. Toplamda 200 bini aşkın Türk plakalı araç da Suriye’ye götürülebilecek. Türk plakaları kayıt sisteminden düşürüyoruz. İş insanlarının da Suriye’ye gitmesi gerekiyor ve onların süreçlerini de hızlandırıyoruz.”

Türkiye’de Kalan Suriyelilerin Sayısı

Türkiye’de yasal olarak kalan yabancıların toplam sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu rakamları paylaştı:

Toplam yabancı nüfus: 4 milyon 164 bin 472

Suriyeliler: 2 milyon 920 bin

İkamet izinli yabancılar: 1 milyon 47 bin 921

Uluslararası koruma statüsünde olanlar: 196 bin 432

Yerlikaya, en çok Suriyelinin İstanbul’da yaşadığını (506 bin kişi) belirtti. Oransal olarak ise Kilis’te nüfusun yüzde 29’unun Suriyeli olduğu bilgisini verdi. Yerlikaya, Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısının ise 875 bin olduğunu açıkladı.

Düzensiz Göçle Mücadele: “Sokaklarda Göçmen Bulamıyoruz”

Düzensiz göçle mücadelede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Yerlikaya, Türkiye’nin artık göçe hedef ve transit ülke olmaktan çıktığını söyledi:

“Göçe karşı teknolojik ve idari tedbirler aldık” “Hudutlarımızda 2023 yılında 223 bin düzensiz göç girişini engelledik. Bu sayı 2024’te yüzde 60 azaldı ve 104 bine düştü. İçeride sürekli kontroller yapıyoruz ve artık sokaklarda düzensiz göçmen bulamıyoruz. 2025 itibarıyla kara rotasından göç tamamen bitirilecek. Ege’deki düzensiz geçişlerin yüzde 80’ini kontrol altına aldık. Bu süreci tamamlamak için çalışıyoruz.”

Yerlikaya, 2023’te 130 bin, 2024’te ise 141 bin deport işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu rakamlar, bugüne kadarki en yüksek deport oranlarına işaret ediyor" dedi.

Şam ve Halep’te Göç İdaresi Bürosu Açılıyor

Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin kayıtlarının Suriye’de kullanılabilmesi için Şam ve Halep’te Göç İdaresi Bürosu kurulacağını açıkladı. Bu adımın, Suriyelilerin dönüş sürecini hızlandıracağını ve ülkelerine entegrasyonlarını kolaylaştıracağını söyledi.

Adımlar Hızla Atılıyor

Yerlikaya’nın açıklamaları, Türkiye’nin göç politikalarının etkin bir şekilde yürütüldüğünü ve gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını ortaya koyuyor. Bakanlık, hem düzensiz göçü kontrol altına almak hem de gönüllü dönüşleri teşvik etmek için kapsamlı önlemler alıyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede önemli bir aşamayı tamamlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA