Siverek ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarının ardından Adıyaman'da EğitimBir-Sen ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman şubeleri tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından konuşan Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 'Okullarımıza bu tür saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

program kapsamında gıyabi cenaze namazı kılınırken, sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.

Ertaş, olaylara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Değerli basın mensupları, Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü, hepimizi derinden sarsan okul saldırıları neticesinde biz de Adıyaman'da Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman şubeleri olarak bir araya gelip gıyabi cenaze namazı kıldık. Sonrasında da ortak bir basın açıklaması düzenledik. Bu olay, az önce de belirttiğim gibi 7'den 70'e herkesi üzmüş, derin bir hüzne boğmuştur.

'Olayların Son Olmasını Diliyoruz'

Yaşanan saldırıların bir daha tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan bu olayların son olmasını diliyoruz. Bir daha okullarımıza, eğitim camiamıza bu tür saldırıların yaşanmamasını yürekten temenni ediyoruz.

Ertaş, dijital ortamın eğitim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, 'Dijital ortamın ortaya koyduğu neticenin bugün eğitim camiasında yaşattığı sorunları görerek, bunun bilinciyle zaten basın açıklaması metnimizde de bunlara geniş yer ayırdık. Sadece biz değil, Türkiye'nin dört bir yanında dijitalin öğrencilerimizin üzerinde, eğitimin üzerinde ne kadar etkili olduğunu, olumsuz etkilerinin ne kadar çok olduğunu maalesef yüzleşerek görüyoruz' dedi.

Ertaş'tan Yetkililere Çağrı

Ertaş, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

'İnşallah bu son olur. Bununla alakalı hükümetimiz, devletimizin yetkilileri, meclisimizdeki kanun düzenleyici vekillerimiz gerekli tedbirleri alırlar ve biz de bir daha böyle acılı olaylarla yüzleşmemiş oluruz. Bunun yanı sıra hayatını kaybeden meslektaşımıza, körpe kuzularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan öğrencilerimize, polis memurumuza Allah'tan şifa diliyorum. Sadece Maraş'ta değil, Siverek'te de yaşanan saldırıda yaralanan meslektaşımız ve öğrencilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve eğitim camiamıza, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.'

