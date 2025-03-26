Soruşturmaya İki CHP Milletvekili de Dahil Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında kritik bir adım attı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrılarak, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrak, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.”

İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen “terör” ve “yolsuzluk” iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikleri belirtildi.

Toplamda 89 şüphelinin yer aldığı soruşturmada;

5 şüpheli: “Suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından,

84 şüpheli: “Suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak ve rüşvet vermek” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İmamoğlu Dahil 48 Kişi Tutuklandı

Şüpheli olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe, “Suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandı.

Ayrıca İmamoğlu hakkında “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan da kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilirken, mali nitelikli suçlardan tutuklanmış olması nedeniyle bu talebin reddedildiği açıklandı.

Soruşturmanın Genişletilmesi

İmamoğlu’nun yanı sıra toplam 48 şüphelinin tutuklandığı, geri kalan 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, serbest bırakılan bazı şüpheliler hakkında karara itiraz edeceği öğrenildi.

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının genişletilerek devam ettiği ve yeni isimlerin dosyaya dâhil edilebileceği ifade ediliyor. Özellikle CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi, sürecin çok daha geniş kapsamlı bir soruşturma hâline geleceği yönünde yorumlanıyor.

Kaynak : PHA