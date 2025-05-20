“Hukuk, saray çevresinin siyasal ajandasının aracı haline getirildi”

Taşcıer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarının sistematik şekilde kriminalize edilmek istendiğini belirtti. Açıklamasında, Türkiye’de iktidarın yasama, yürütme ve yargı erklerini işlevsizleştirerek tek merkezli otoriter bir rejim inşa ettiğini savunan Taşcıer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de 31 Mart seçimlerinden sonra yerelde ve genelde iktidarını kaybettiğini gören saray rejimi, hegemonik otoriterizme giden yolun taşlarını adım adım döşüyor. Önce yasama etkisizleştirildi, Meclisin saygınlığı zedelendi. Ardından yürütme noterlik makamına çevrildi. Şimdi de yargı tamamen dönüştürüldü. Hukuk, saray çevresinin siyasal ajandasından beslenen bir araç haline getirildi. İBB’ye yönelik üçüncü operasyon da bu zincirin son halkasıdır.”

“Amaç, halkın iradesini işlevsizleştirmek”

CHP’li Taşcıer, açıklamasında, iktidarın muhalif belediyeleri hedef alarak toplumu hizaya getirmeye çalıştığını belirtti. Taşcıer, “Amaç, halkın demokratik yollarla kurduğu iradeyi işlevsizleştirmek, muhalefeti kriminalize etmek, korku ve itaat iklimini kalıcılaştırmaktır” ifadelerine yer verdi.

“Elbette izin vermeyeceğiz. Bu baskıcı düzenin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesinin çiğnenmesine sessiz kalmayacağız.”

İBB’ye yönelik daha önce de çeşitli soruşturmalar ve operasyonlar yapılmış; CHP yönetimi bu adımları “siyasi yıldırma ve yargı yoluyla kuşatma” olarak nitelendirmişti.

Kaynak : PHA