Bahçeli’nin “Terörist başının tecriti kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın” şeklindeki ifadelerine yanıt veren Ramanlı, toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adıma HÜDA PAR olarak destek vereceklerini duyurdu.

Bahçeli'nin Açıklamaları ve HÜDA PAR'ın Tepkisi

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve çözüm sürecine dair önemli bir tartışma başlattı. Bahçeli'nin ifadeleri üzerine konuşan Ramanlı, “Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ifadeleri alelade söylediğini, önünü arkasını düşünmeden sarfettiğini tahmin etmiyoruz. Son zamanlarda basına da yansıdığı kadarıyla MİT mensuplarının Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştüğü, buna dair bazı temasların olduğu ifade edilmiştir” dedi.

Ramanlı, Bahçeli’nin açıklamalarının, geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda DEM Parti Eş Başkanları ile tokalaşmasının devamı niteliğinde olduğunu belirtti. “Bu durum dikkate değer” diyen Ramanlı, hükümetin bu konudaki tavrının ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceğinin ise belirsiz olduğunu ifade etti.

Toplumsal Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Ramanlı, Türkiye'de kan akmaması için her türlü yolun meşru çerçevede denenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adıma HÜDA PAR olarak bizler de destek veririz. Çünkü esas olan insanımızı yaşatmaktır” dedi. Bu ifadeler, HÜDA PAR’ın barış sürecine olan destekleyici tutumunu açık bir şekilde ortaya koydu.

Kürt meselesinin, yüz yılı aşkın bir süredir devam eden toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Ramanlı, “Örgüt sadece Kürt meselesinin bir sonucudur. Esas meselemiz, hukuki olmayan bir kardeşliğin yeniden tesis edilmesidir” ifadesini kullandı. Ramanlı, HÜDA PAR olarak kardeşliği hukuk temeline oturtmayı hedeflediklerini ve bu amaç doğrultusunda her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

Kürtlerin Hakları Üzerine

Ramanlı, Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerine hem anayasal hem de yasal olarak kavuşmalarının gerekliliğine dikkat çekerek, “Günün sonunda Kürtler temel hak ve hürriyetlerine hem anayasal hem yasal zeminde kavuşacak mı, kavuşmayacak mı? Esas üzerinde durmamız gereken mesele budur” dedi. Bu cümleler, HÜDA PAR’ın yaklaşımının, sadece örgütle değil, aynı zamanda Kürt halkının hakları ile ilgili bir perspektif sunduğunu ortaya koydu.

Çözüm Sürecinin Önemi

Ramanlı, çözüm sürecinin önemine de vurgu yaparak, “Eğer bu ülkede kan akmayacaksa, köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize artık cenazeler gelmeyecekse, bugün elinde silah olup dağlarda dolaşan militanlar olmayacaksa, kanın akmaması için her türlü yolun meşru dairede denenmesi elbette ki olumlu” dedi. Bu açıklama, HÜDA PAR’ın silahların bırakılması ve barış ortamının sağlanması konusundaki kararlılığını ifade etti.

Kökleri Dışarıda Olanlar ve Sabotaj İhtimali

Ramanlı, toplumsal barış süreçlerinde kökleri dışarıda olanların her zaman bu hususları istismar ettiğini ve sabotaj edebileceğini belirtti. “Bu tür süreçlerde toplumsal barışa dair bir inancı olan herkes toplumsal barışa 'evet' der, ama kökleri dışarıda olanlar daima bu tür hususları hem istismar eder hem de sabote eder” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA