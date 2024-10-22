Başarır, Özdağ’ın tavırlarını eleştirerek, “Her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor,” dedi.

Özdağ’ın Eleştirileri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meclis'teki grup toplantısında yeni çözüm sürecine dair yaptığı açıklamalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. Özdağ, “Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı, devletin resmi dilini değiştirmeye mi, federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz?” ifadelerini kullanarak, muhalefet partilerini hedef aldı.

Başarır’dan Sert Yanıt

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Özdağ’ın sözlerine tepki göstererek, “Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. ‘Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz,’ dedi. Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı,” şeklinde konuştu. Başarır, CHP'nin kimseye toprak vermeyeceğini vurgulayarak, “Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarda huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Uzlaşı Vurgusu

Başarır, barışın sağlanabilmesi için toplumsal uzlaşının şart olduğunu belirtti. “Eğer bu ülkede barış gelecekse, Kürt sorunu çözülecekse, terör bitecekse, kardeşlik gelecekse toplumla uzlaşmalıyız,” diyen Başarır, çözüm sürecinin adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu dile getirdi.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Bahçeli'nin açıklamaları hakkında net bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, “Küçük ortağı genelde kendisini ortaya sürüyor,” şeklinde eleştiride bulundu.

Kaynak : PHA