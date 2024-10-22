"Törene Yoğun Katılım"

Mustafa Kâhtalı’nın isminin verildiği isimlendirme töreni, 27 Ağustos tarihinde ADYÜ Devlet Konservatuvarı’nın Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Belediye Başkan Vekili Mahmut Gazi İspir, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Kültürü ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Kâhta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, çeşitli kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bestekâr Aziz Çelik ve sanatçılar Kemal Arda, Mehmet Aslan, Hüseyin Hanol, Hüseyin Delibalta, Hüseyin Ekinci, Ozan Duymaz ile üniversitenin akademik ve idari çalışanları ve öğrencileri katıldı.

Kâhtalı Mıçe, sanat hayatında 54 yılı geride bırakmış bir isim olarak bu anlamlı törende sevenleriyle buluştu.

"Rektör Keleş’in Açılış Konuşması"

Törenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kâhtalı Mıçe’nin Adıyaman’ın kültürel elçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Ünü, Adıyaman’ı aşıp tüm Türkiye’ye yayılan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz değerli büyüğümüz Kâhtalı Mıçe’yi üniversitemizde ağırlamanın sevinci içerisindeyiz,” dedi. Rektör Keleş, konuşmasında Kâhtalı Mıçe’nin eserleriyle Adıyaman’ın kültürünü, tarihini ve coğrafyasını tüm dünyaya tanıttığını belirtti.

Keleş, Kâhtalı Mıçe’nin eserlerinden bazı örnekler vererek, “O, sadece şarkı sözleriyle, ezgileriyle sanatını icra etmiş bir sanatçı değil, şehrimizin birçok değerini hakkıyla tanıtmış bir sanatçıdır,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kâhtalı Mıçe’nin eserlerinde Adıyaman’ın doğal güzelliklerine, tarımsal ürünlerine ve toplumsal değerlerine değindiğini hatırlatarak, “Kâhtalı Mıçe Adıyaman’dır, Adıyaman Kâhtalı Mıçe’dir,” ifadesini kullandı.

Rektör Keleş, “Konservatuarımız çatısı altında gençlerimiz yetişecek. Umuyorum ki değerli büyüğümüzden feyz alacaklar ve şehrimizin adını başarıyla duyurmaya devam edecekler,” diyerek genç sanatçılara Kâhtalı Mıçe’den ilham alacaklarını umduğunu belirtti.

"Kâhtalı Mıçe’nin Duygusal Teşekkürü"

Kâhtalı Mıçe ise üniversitenin kendisine gösterdiği ilgi ve alaka için duygulandığını belirterek, “Başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş hocam ve Adıyaman Üniversitesi Senatosunun değerli üyeleri olmak üzere, bu güzel törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.

"Müzik Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi"

Program, ADYÜ Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti. Ardından, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile Kâhtalı Mıçe ismini taşıyan konservatuvar binasının açılışı yapıldı.

Kaynak : PHA