Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 il müdürlüğü personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı"nı bu hafta 7 ilde eş zamanlı olarak uyguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 81 il müdürlüğünde görev yapan personelin mesleki gelişimini desteklemek için başlatılan yenilikçi hizmet içi eğitim programı, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amacıyla, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandı.

Kars, Diyarbakır, Aydın, Bingöl, Mardin, Kocaeli, Iğdır ve Yalova’da gerçekleştirilen Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programları, bu hafta Muş, Trabzon, Samsun, Bolu, Adana, Osmaniye ve Kırıkkale’de eş zamanlı olarak devam ediyor.

7 ilde 5 gün devam edecek eğitimlerde, il müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda; aile ve toplum, çocuk, kadın ile engelli ve yaşlı hizmetleri alanlarından farklı disiplinlerde görevli 1.121 meslek elemanı yer alıyor.

Bu kapsamda Kırıkkale’deki eğitime Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Öz ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik katılırken, Adana ve Osmaniye’de devam eden eğitimlere ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Hüseyin Kaya katıldı.

İl müdürlüklerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlerde, bakanlıkta görevli eğiticilerin yanı sıra Karadeniz Teknik, Abant İzzet Baysal, Düzce, Karabük, Sakarya üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı'ndan uzman eğiticileri görev alıyor.