Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen resmi programa katılan dernek üyeleri, törenin ardından şehitliğe gelen ailelerin çocuklarını da unutmadı. Yanlarında getirdikleri oyuncak ve gofretleri şehit yakınlarının çocuklarına hediye eden gönüllüler, miniklerin yüzünü güldürdü.

Gönder: “Minikleri Sevindirmek, Bizim İçin Asıl Bayramdır”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayını geride bırakırken, bayram sevincini şehitlerimizin manevi huzurunda yaşamak istedik. Bu topraklar için can veren kahramanlarımızı ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Şehitlikte aileleriyle bayram ziyaretine gelen çocuklara küçük hediyeler sunarak onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak, bizler için ayrı bir bayram oldu.”

“Huzurlu ve Afetsiz Bayramlara Kavuşalım”

Türk-İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Genel Başkan Gönder, afetlerden uzak, sağlıklı ve huzur dolu bayramlara ulaşma temennisinde bulundu:

“Ramazan Bayramı’nın, milletimize, Adıyaman halkına ve Türk-İslam âlemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan diliyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamadan, afetsiz, barış ve dayanışma içinde nice bayramlara erişiriz.”

Gönder, bayram etkinliğinde yer alan tüm dernek üyeleri, kadınlar ve genç gönüllülere de teşekkür ederek, bu duyarlılığın toplumsal dayanışmaya örnek olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA