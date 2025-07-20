Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayata Tutun Projesi”, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ev kazalarından korumak amacıyla devam ediyor.KOCAELİ(İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayata Tutun Projesiyle” yaşlı ve engelli bireylerin evde daha güvenli yaşamasını hedefliyor. Bugüne kadar 2 bin 571 haneye destek sağlayan proje, olası ev kazalarının önüne geçerek yaşlı ve engelli bireylere güvenli yaşam desteği sağladı.

2.571 HANEYE GÜVENLİ YAŞAM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylerin evde daha güvenli ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla 2019 yılında başlattığı “Hayata Tutun Projesiyle” bugüne kadar 2.571 haneye destek sağladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Kocaeli genelindeki yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve ev kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

EV İÇİNDE DÜŞMELERE KARŞI GÜVENLİK

Proje kapsamında, ev içinde yaşanabilecek düşme ve yaralanma risklerine karşı koruyucu ekipmanlar ücretsiz olarak temin ediliyor ve montajları uzman ekiplerce yapılıyor. Özellikle kaygan zeminlerde düşmeleri engelleyen kaydırmaz paspaslar, banyo sırasında denge sağlamayı kolaylaştıran banyo tabureleri ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin destek alarak yürüyebilmelerini sağlayan sabit veya hareketli tutunma barları, bu ekipmanlar arasında yer alıyor.

SENSÖRLÜ AYDINLATMA İLE GECE GÜVENLİĞİ

Gece ihtiyaçların karşılamak için kalkıldığında yön bulmayı kolaylaştırmak amacıyla sensörlü lambalar ve şarjlı el lambaları da vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu sayede yaşlı ve engelli bireylerin ev içinde daha güvenli şekilde hareket etmeleri sağlanırken, günlük yaşamsal faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri de desteklenmiş oluyor.

EVDE DAHA UZUN SÜRE BAĞIMSIZ YAŞAM İMKÂNI

“Hayata Tutun Projesi” sadece fiziksel güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşlı ve engelli bireylerin kendi ev ortamlarında daha uzun süre bağımsız yaşamalarına da olanak tanıyor. Proje, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu evde bakım hizmetlerinin önemli bir tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.

DÜŞME VAKALARI HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 65 yaş üstü her dört kişiden biri yılda en az bir kez düşüyor. Bu düşmelerin yüzde 30’u kalça kırıklarına, yüzde 40’ı ise hareket kabiliyetinde kalıcı kayıplara yol açabiliyor. Ayrıca düşmeye bağlı ölümlerin yüzde 80’i 60 yaş üzeri bireylerde görülüyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 37,3 milyon düşme vakası tıbbi müdahale gerektiriyor. Bu veriler, ev içinde alınacak basit güvenlik önlemlerinin ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Proje kapsamında hizmet almak isteyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, belediyenin uzman ekipleri tarafından sahada yapılan değerlendirmeler sonucunda hane bazlı ihtiyaçlara göre şekillendiriliyor. Her ev için özel çözümler sunularak, gerekli ekipmanlar yerleştiriliyor ve montajları da uzman personel tarafından güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.

SOSYAL SORUMLULUĞUN BAŞARILI BİR ÖRNEĞİ

“Hayata Tutun Projesi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, dezavantajlı gruplara yönelik sürdürülebilir hizmet politikalarının önemli ve başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor.