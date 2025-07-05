Hatay’da meydana gelen orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramasının ardından 920 ev boşaltıldı. Yayladaki 5 ev ise küle döndü.
HATAY (İGFA) – Hatay’da dün akşamüzeri başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı, 5 ev yangından etkilendi, 920 ev boşaltıldı.
Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kırmızıburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edildi.
Şuan itibariyle 920 habe 1870 vatandaşımız tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 4-5 hanemiz yangından etkilendi.” denildi.
Kaynak: İGF