Yaptığı başarılı operasyonlar ve yenilikçi çalışmalarla adından söz ettirmeye devam eden Harran Üniversitesi Hastanesinde hizmete giren "Girişimsel Radyoloji Ünitesi" ile başta beyin damar baloncuğu olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisi kapalı yöntem ile yapılarak hastalar sağlığına kavuşturuluyor.

Kaya, “Bu Teknolojiye Sahip Birkaç Hastaneden Biriyiz”

Harran Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Veysel Kaya, başta beyin damar baloncuğu olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinin kapalı yöntem ile yapıldığını açıkladı.

Harran Üniversitesi Hastanesinde bir süre önce hizmete giren kapalı yöntem ile yapılan tedavinin bölgede nadir hastanelerde bulunduğundan dolayı çevre illerden gelen hastaları da bu yöntemle tedavi ettiklerini belirten Doç. Dr. Kaya; “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıpta çok yeni gelişmeler yaşanıyor. Hastanemizde son teknoloji anjiyografi ünitesi ile her türlü beyin damar hastalıkları alanında tecrübeli ekibimizle yüzlerce hastanın tedavisine vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaya, “Vatandaşlarımızın Başka İllere Gitmelerine Gerek Kalmadı”

Doç. Dr. Veysel Kaya, “42 yaşındaki Remzi Burak isimli hastanın beyin kanaması ile kontrol anjiyonda kapattığımız baloncuğun altında tekrar nüks olması sebebiyle, stend taktığımız hastamız kontrole gelmişti. 26 yaşındaki Beytullah Karadal da aynı şekilde beyin kanamasıyla tarafımıza başvurmuştu. İki seans yapılan tedavilerin ardından 6 aylık kontroller sonucunda herhangi bir sorun ile karşılaşmadık ve her iki hastamızda taburcu ettik” diye konuştu.

Radyoloji Ünitesinde Kapalı Yöntem İle Yapılan İşlemler

Girişimsel Radyoloji Ünitesinde; Baloncuklarla ayaktan gelen hastalara, şah damarı darlıklarına, beynin bazı beyin baş boyun bölgesinin ve beynin damarsal kitlelerini ameliyat öncesi tıkamasına, akciğer ile ilgili akciğer kanamalarına, karın kanamalarına, kol bacak başta olmak üzere vücudumuzun bütün bölgelerindeki damar tıkanıklıklarına, onkoloji hastalarına akıllı ilaç uygulamalarına, varis hastalıklına ve prostat hastalıklarına müdahale ediliyor.

Kaynak : PHA