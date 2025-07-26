Adıyaman halkının iradesini temsil eden Belediye Başkanımız Av. Sn. Abdurrahman Tutdere hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırılmıştır.

Bu gelişme, adaletin geç de olsa tecelli edebileceğine dair inancımızı güçlendirmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şimdi en büyük beklentimiz; halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının ivedilikle görevine iade edilmesidir.

Adalet; sadece kelepçeyi kaldırmakla değil, halkın iradesine saygı gösterip görevi teslim etmekle tamamlanır.

Adıyaman halkının iradesi, ait olduğu yere, yani #Adıyaman Belediyesi'ne dönmelidir.