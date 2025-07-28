Adıyaman Suya Hasret, Su Adıyaman'a Hasret.

Dünyanın sayılı barajı arasında yer alan Türkiye'nin en büyük barajının dibinde yer alan Atatürk barajından bir damla suya hasret kaldık. 1 ilçesini, onlarca köyünü feda eden #Adıyaman baraj suyundan neden faydalanmaz soruyorum. Adıyaman'ın su sorunu bugüne özgü değil, yıllardır devam eden bir sorun.

Adıyaman, hem deprem sonrası altyapı tahribatı hem de küresel ısınmanın etkisiyle ciddi bir su krizi yaşıyor. Yaz sıcaklarının arttığı, su tüketiminin zirveye ulaştığı bugünlerde halk, sık sık su kesintileriyle karşı karşıya kalıyor olması hepimizi üzüyor.

Dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Necip Büyükaslan, DSİ ve Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan protokolle Adıyaman'ın 50 yıllık su sorunu çözeceklerini beyan ederek şehrin ortasına büyük su boruları yerleştirerek adeta şov yapmışlardı. O günden bugüne kadar Adıyaman'ın su sorunu giderilemedi.

6 Şubat deprem felaketinde yer altı ve yer üstü yapılarında hasar alan Adıyaman'ın şehir içi su şebekesini yeniden yenileyen belediye,

Kuraklık, su debisindeki düşüş ve içme suyunun inşaat, bahçe sulama, araç yıkama gibi amaçlarla kullanılması nedeniyle kent geneline sağlanan su arzı yetersiz kaldığı bir gerçektir. Adıyaman'ın içme suyunu karşılayan Havşeri ve diğer su kaynaklarında kayıp kaçak oranı oldukça fazla. Sayın Valimiz başta olmak üzere İlimizdeki yerel yöneticilerin, milletvekillerinin bir araya gelip Su koordinasyon toplantısı yapıp ortak iradeyle bu sorun aşılabilir.

Adıyaman’da Su Sorunu: Nedenleri ve Çözüm Önerileri;

- Deprem sonrası altyapı zarar gördü, boru hatlarında sızıntılar arttı.

- Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle yeraltı su seviyeleri düştü, barajlar dolmuyor.

- Nüfus artışı ve yaz aylarında artan tüketim, su talebini karşılanamaz hâle getiriyor.

Çözüm İçin Neler Yapılmalıdır;

1-Altyapı Yenilenmeli: Deprem sonrası zarar gören su hatları modern ve dayanıklı sistemlerle değiştirilmeli. Kırık, eskiyen boru hatları acilen elden geçirilmeli.

2-Su Kaynakları Çeşitlenmeli:Yeni Su Kaynakları Araştırılmalı:Yer altı suyu ve baraj yatırımları hızlandırılmalı, arıtma ve geri dönüşüm sistemleri kurulmalı. Yeraltı kuyuları, yağmur suyu toplama sistemleri ve geri dönüşüm projeleri devreye alınmalı.

3- Tasarruf Teşvik Edilmeli; Belediyeler ve devlet su kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmeli;kamu binalarında ve sanayide su tasarrufu teşvik edilmeli.

4-Acil Eylem Planı Oluşturulmalı: Su kesintilerine karşı geçici değil kalıcı çözümler hızla hayata geçirilmeli.

5- Yerel Yönetim Desteği: Belediyeler merkezi yönetimden daha fazla destek alarak acil çözümler üretebilmeli.

Adıyaman halkı bu sıcak yaz günlerinde susuz bırakılmamalıdır. Su hakkı, insan hakkıdır.

Küresel ısınmanın etkisi nedir?

Küresel ısınma nedeniyle yağış rejimi değişti, yer altı su kaynakları azaldı, barajlar yeterince dolmuyor. Bu da özellikle sıcak bölgelerde su kıtlığına yol açıyor. Adıyaman da bu etkileri net bir şekilde yaşıyor.

Acilen Atatürk barajından Adıyaman'a su arzı sağlanmalıdır. Bir çağrıyı da vatandaşlarımıza yapıyorum. Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için tüm hemşehrilerimizin tasarruflu ve dikkatli su tüketimini önemle rica ediyorum.

Unutulmamalı: Su hayattır. Suya erişim, lüks değil; bir temel haktır. Bu kriz, ortak akılla ve sürdürülebilir çözümlerle aşılmalıdır.