**Adıyaman’da İsmi Unutuldu, Malatya Sahip Çıktı!

Sırrı Süreyya Önder’e Kendi Memleketinde Vefasızlık!**

Adıyaman’ın yetiştirdiği önemli isimlerden, sanatçı, yönetmen ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in adı, kendi memleketinde hâlâ bir caddeye, sokağa ya da herhangi bir önemli noktaya verilmezken, komşu il Malatya sahip çıktı! Malatya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder’in ismini bir caddeye vererek vefa örneği gösterdi.

Peki, Adıyaman neden sessiz?

Kendi değerlerine sahip çıkmayan bir anlayışla mı karşı karşıyayız? Adıyaman’ın kültür ve sanat alanında Türkiye’ye damga vurmuş isimlerinden birinin, memleketinde görmezden gelinmesi büyük tepki topluyor.

Vatandaşlar, “Başka iller bizim değerlerimize sahip çıkarken, biz neden görmezden geliyoruz? Sırrı Süreyya Önder’in ismi bu şehirde yaşatılmayacak da nerede yaşatılacak?” diyerek tepki gösteriyor.

Adıyaman’da sessizlik sürerken Malatya’nın bu adımı, bizlere büyük bir ders niteliğinde değil mi?