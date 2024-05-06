Alınan bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde İbrahim Ş., idaresindeki 02 HO 1040 plakalı halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Ş’ye (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından İbrahim Ş., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA