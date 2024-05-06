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116.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Gölbaşı Devlet Hastanesi 'nde hasta kabulüne başlayan Diyetisyen Gizem Altın hasta kabulüne başladı . Hasta kabulüne başlayan Diyetisyen Gizem Altın, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1996 yılında dünyaya geldiği, 2019 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2024 Nisan ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı 2024/5 atamasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesinde Diyetisyen olarak göreve başladı.

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