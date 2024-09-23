Kahta Vali Özbilgin İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, “İlk anaokulumuzu Gölbaşı’nda açtık. Ben 14 yıldır Çocuklar Gülsün Diye Derneği için çalışan bir girişimci, bir emekçi ve bir anneyim. Sözüm olsun, Adıyaman merkezde bir anaokulu daha açacağız. Adıyaman’a her türlü destek olmaya varım, gönüllüyüm ve hazırım. Biz okul öncesi eğitim için böyle çaba sarf ederken, yanımda olan ve Amerika’dan sesimizi duyan çok kıymetli bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu okulu onlar yaptı, bizler sadece aracı olduk. Bugün bu sevincin içerisine ben sıkıştırmayayım desem de Diyarbakır’daki Narin’i unutmayacağız. Narin davasının peşinde olacağız. Bütün annelerle birlikte takipçisi olacağız. Hiçbir çocuğun yaşam hakkını kimse elinden alamaz. Narin’in katilleri hak ettiklerinden daha fazla ceza alsınlar. Yasalar değiştirilsin, hiç kimsenin çocuğuna dokunulmasın" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise, duyarlılığından dolayı Gülben Ergen'e teşekkür ederek, "Bugün burada çok güzel bir yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitim bizim en önemli alanımız. Bunu hem devlet olarak eğitime ayırdığımız bütçenin büyüklüğünden hem de kamu personellerimiz içerisindeki öğretmen sayımızın fazlalığından rahatlıkla anlayabiliriz. Bu alanda hiçbir eksiklik yaşanmaması için büyük afetten sonra çok hızlı bir şekilde normale dönmek için büyük çabalar sarf ettik. Bu süreçte hayırseverlerimizin de bize çok büyük destekleri ve katkıları oldu. Bugüne kadar yapmış olduğunuz faaliyetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizin gibi tüm sanatçılarımızın bunun gibi katkıları sürdürmelerini diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.



Kaynak : PHA