İlahi ve Türküler Büyük Beğeni Topladı

Duygusal ve manevi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Grup Tillo, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı. Özellikle “Adıyaman Türküsü”nün söylendiği anlarda izleyiciler de türküye hep bir ağızdan eşlik etti. Salonda coşku ve duygusallık bir arada yaşandı.

Programa, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan ve Hasan Döner’in yanı sıra belediye birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tırpan: “Toplumsal İyileşmenin Yolu Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerden Geçiyor”

Konser öncesinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, etkinliklerin toplumun yaralarını sarmak için önemli olduğunu belirtti. Tırpan, şunları söyledi:

“Bugün olduğu gibi bundan sonra da Ramazan etkinliklerimiz sürecek. Bu, beşinci etkinliğimiz. Ramazan’ı dolu dolu geçirip bayrama ulaşmayı Allah bizlere nasip etsin. Sadece Ramazan ayında değil, şehrimizin yaşadığı büyük travmanın ardından bu travmayı aşmanın en etkili yolu sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmaktır. Depremde hepimizin kayıpları oldu. Bu tür programları düzenlememizin tek nedeni, toplum olarak bu girdaptan çıkabilmenin yolunun dayanışma ve kültürel birliktelik olduğunu bilmemizdir. Belediye olarak bundan sonra da halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin.”

Teşekkür Çiçeği Takdim Edildi

Program sonunda Adıyaman Belediyesi adına Grup Tillo’ya çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Etkinliğin ardından vatandaşlar, manevi atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinliklerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA