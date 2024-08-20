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Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düşmüştü.

Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Gözler bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)'nun açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Hatırlanacağı gibi banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

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