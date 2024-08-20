Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, “Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan kanser teşhisi alıyor ve bu hastalıkla mücadele ediyor. Kanser tedavisinin karmaşıklığı ve zorluğu, bu süreci yaşayan bireyler ve aileleri için büyük bir yük oluşturuyor. Ancak, doğru beslenme ve diyet terapileri, kanser tedavisi sürecinde önemli bir destek sağlayabilir. Doğru beslenme stratejileri bu sürecin etkilerini hafifletmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak mümkün. Onkoloji diyetisyenleri, bu süreçte hastalara rehberlik eden ve tedaviyi destekleyen önemli sağlık profesyonelleridir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, kanserle savaşta güçlü bir müttefik olabilir.” dedi. Yiğit, şöyle devam etti:

Onkoloji Diyetisyenliği: Beslenmenin Gücüyle Tedaviyi Desteklemek

Onkoloji diyetisyenleri, kanser hastalarının tedavi sürecinde ve sonrasında beslenme yönetimini sağlayan uzmanlardır. Bu uzmanlar, kanserin türüne, tedavi şekline ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş beslenme planları oluştururlar.

Beslenmenin Tedavi Sürecindeki Rolü

Kanser tedavisi sırasında beslenme, hastanın gücünü koruması ve iyileşme sürecini hızlandırması için kritik bir öneme sahiptir. İşte kanser tedavisinde beslenmenin bazı temel rolleri:

1. Enerji ve Protein İhtiyacı: Kanser tedavisi genellikle vücudu zayıflatabilir ve kas kütlesini azaltabilir. Yeterli enerji ve protein alımı, kas kaybını önlemeye ve hastanın genel gücünü korumaya yardımcı olur.

2. Bağışıklık Sistemi Desteği: Doğru beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyon riskini azaltır. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin besinler, bağışıklık sisteminin işlevini destekler.

3. Yan Etkilerin Azaltılması: Kanser tedavisi sürecinde mide bulantısı, ağız yaraları ve iştahsızlık gibi yan etkiler sıkça görülür. Onkoloji diyetisyenleri, bu yan etkileri hafifletmek için uygun beslenme stratejileri sunar.

4. Hidrasyon: Vücudun su dengesi, özellikle kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinde büyük önem taşır. Yeterli sıvı alımı, tedavinin yan etkilerini hafifletir ve genel sağlık durumunu iyileştirir.

Kanser Türlerine Göre Beslenme Stratejileri

Her kanser türü ve tedavi yöntemi, farklı beslenme gereksinimlerine ihtiyaç duyar. Örneğin, mide kanseri olan bir hasta ile meme kanseri olan bir hastanın beslenme ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Onkoloji diyetisyenleri, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme planları hazırlar. İşte bazı örnekler:

Mide Kanseri: Sindirimi kolay, düşük lifli ve düşük asitli yiyecekler tercih edilir. Küçük ve sık öğünlerle beslenmek önemlidir.

Meme Kanseri: Antioksidanlar bakımından zengin meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar önerilir. Ayrıca, fitoöstrojen içeren besinlerin tüketimi de dikkate alınabilir.

Kolon Kanseri: Yüksek lifli gıdalar, bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda, kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin azaltılması önerilir.