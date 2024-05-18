Suriyeli gazeteci ve aktivist Ali Uteyvi, yaşadığı olayın ardından endişelerini dile getirdi.

Ali Uteyvi, Suriye'de yıllarca siyasi ve insani konularda faaliyet gösteren bir gazeteci ve aktivist olarak biliniyor. Uteyvi, siyasi ve medya faaliyetlerinden dolayı Suriye rejimi tarafından defalarca tehdit mesajları aldığını belirtti. Olayın ardından, evinin yanında patlayan torpillerin kendisini ve ailesini büyük bir tedirginliğe sürüklediğini ifade etti.

Olayla ilgili olarak Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama ve güvenlik önlemleri konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ali Uteyvi, Türk halkını çok sevdiğini ve Türkiye'de güvende hissetmek istediğini belirterek, yaşadığı konteyner kente güvenlik kamerası takılmasını talep etti. Uteyvi, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Kaynak : PHA