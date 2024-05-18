17 Mayıs 2024 tarihinde, il merkezi ve ilçelerde toplam 52 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler, okullarda ve çevresinde güvenli bir ortam sağlanmasını amaçladı.

Denetimler kapsamında 208 okul, 1988 şahıs, 22 metruk bina ve 91 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca, okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar ve okulların yakınındaki park ve bahçeler, internet ve elektronik oyun salonları, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler de titizlikle denetlendi.

Denetimlerin sonucunda, okul çevresinde bulunmaması gereken şahıslar okul çevresinden uzaklaştırıldı ve okulların etrafında güvenli bir ortam sağlandı. Ayrıca, uygulama kapsamında 6 araca idari para cezası kesildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak adına önemli olduğunu vurgulayarak, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda, halkın ve özellikle ailelerin güvenliği ve huzuru için tüm önlemlerin alınmaya devam edileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA