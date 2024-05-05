Kahta İlçe Stadında oynanan karşılaşmada Gergerspor ilk yarıda rakip takım kalesinde iki gol bulurken, kendi kalesinde ise bir gole engel olamadı. İlk yarı Gergerspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Gerger ekibi arka arkaya bulduğu gollerle ikinci yarıda rakip takım filelerini 5 gol ile havalandırdı. Müsabakanın sona ermesiyle sahadan 7-1 skorla galip ayrılan Gergerspor iddiasını korumaya devam ediyor. Play Off müsabakalarında ve ligde bulduğu başarı ile adından sık sık söz ettiren Gergerspor, Play Off karşılaşmalarından alacağı sonuç neticesinde Bölgesel Amatör Lig'e çıkma şansı kazanacak. BAL Ligine çıkması kesinleşen takım, BAL Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor ile karşılaşacak. Bu müsabakadan galip gelen taraf Adıyaman'ı 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek.

Kaynak : PHA