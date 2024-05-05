Altınşehir Mansur Yardımcı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adıyamangücü Spor Kulübü Play Off müsabakalarında Besnispor'u kendi evinde konuk etti. Karşılaşmanın ilk düdüğü ile Besnispor rakip kalede gol aramaya başladı. Kontrollü ataklarını sürdüren Besnispor rakip takım filelerini havalandırmasıyla birlikte 1-0 skor avantajını yakalamış oldu. Besnispor ataklarına devam ederken Adıyamangücü gençleri kontrataktan bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. İlk yarının son dakikalarında deplasman ekibi rakip takım filelerini arka arkaya bulduğu ataklarla iki defa daha havalandırırken karşılamanın ilk yarısı Besnispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklar sürerken Adıyamangücü ekibi rakip takım kalesinde golü buldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Besnispor kalesini gole kapatarak karşılamadan 5-2 skorla galip gelen taraf olarak ayrıldı.

Kaynak : PHA