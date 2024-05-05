Hatay bölgesi ekiplerinden Yayladağıspor'a konuk olan Adıyaman Belediyespor 30.dakikada Ersoy Yılmaz ve 35.dakikada Muhammed Eren Bayram'ın attığı gollerle 2-0 skor avantajını yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Adıyaman Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Fehmi Dinçer Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Adıyaman Belediyespor 71.dakikada Deniz Işık ve 74.dakikada Tanju Akpolat'ın attığı gollerle rakibine karşı sahada ezici üstünlüğü yakalamış oldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında gol sesi çıkmadı. Adıyaman Belediyespor sahadan attığı 4 gol ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran taraf olarak ayrıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Helal çocuklar. Yayladağı Spor Kulübünü 4-0 mağlup eden Belediye Spor Kulübümüzü tebrik ediyorum...'' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA