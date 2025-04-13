“Millet particilikten ve siyasetten yorulmuş durumda”

28 Ekim’de kurulan Anahtar Parti’nin teşkilatlanma sürecini tamamladığını belirten Ağıralioğlu, 20 Nisan’da yapılacak kurultayla seçime girme yeterliliğini kazanacaklarını hatırlattı. “Particiliğe ve siyasetçiye duyulan güvenin zayıfladığı bir dönemde kurularak bu boşluğu doldurmak istiyoruz” diyen Ağıralioğlu, Türkiye’nin artık ideolojik kamplaşmalardan bıktığını ifade etti.

“Elazığ, yerelin ve genelin krizine aynı anda maruz kalan bir şehir”

Elazığ özelinden yola çıkarak Türkiye’nin genel sosyoekonomik durumuna değinen Ağıralioğlu, “Bu şehir iki büyük deprem yaşadı. Tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Türkiye’nin dört bir yanında aynı sorunlar yaşanıyor. Malatya’da da, Maraş’ta da, Ankara’da da durum aynı. Sorunlar benzeşmiş durumda. Türkiye iyi yönetilseydi bugün çok daha iyi bir hayat standardı mümkün olurdu” diye konuştu.

“İktidar da muhalefet de mesul ve sorumlu”

Ağıralioğlu, ülkedeki ekonomik sorunların, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AK Parti’nin elinde her şeyi yapacak kadar güç vardı, ama sorunları çözemediği için mesuldür. Muhalefet ise bu kadar açık sorun varken iktidar olamadığı için sorumludur. Dolayısıyla milletin bu çaresizliği arasında nefes olacak yeni bir anlayışla sahaya çıktık.”

“Siyasetin ilkesizliği güvensizlik üretiyor”

Yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve emekli maaşlarının yetersizliği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, “2003’te emekli maaşı asgari ücretin yüzde 47 üzerindeyken, bugün yüzde 45 altına düşmüş durumda. Emekliler düğüne gidemez, çocuk evlendiremez hale geldi. Bu durum yönetim krizidir. Enflasyonun gerçek nedeni yönetim yetersizliğidir. Siyaset rakamlarla değil, etikle yönetilmelidir. Siyasetin ilkesizliği halkta güvensizlik yaratıyor” dedi.

“İktidar, muhalefeti eleştirdiğiyle suç ortaklığı yapıyor”

Ağıralioğlu, iktidarın 2023 seçimleri öncesinde muhalefeti PKK ve DEM Parti ile iş birliği yapmakla suçladığını ancak benzer adımların şimdi iktidar tarafından atıldığını ileri sürdü:

“İktidar, ‘Biz devlet düşmanlarıyla bir araya gelmiyoruz’ diyerek oy istedi. Ama şimdi aynı masalarda buluşmaya başladılar. Bu millet size, 'fakirliğe de razıyız, yeter ki terörle yan yana olmayın' dedi. Ama siz bugün seçmene verdiğiniz sözün aksine davranıyorsunuz. Vekalet boşa düşmüştür.”

Kaynak : PHA