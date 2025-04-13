Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: “İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz”

Bazı uluslararası medya kuruluşlarında ve sosyal medyada gündeme getirilen iddialarda, Türkiye ve Katar’ın Gazze’den tahliye edilen sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirmeyi planladığı öne sürülmüştü. İddiaların kısa sürede Türkiye kamuoyunda da tartışmalara neden olması üzerine resmi açıklama yapıldı.

“Böyle bir plan kesinlikle söz konusu değildir”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla haberde geçen ‘İddialar yalanlanmadı’ söylemi de doğru değildir.

Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, 'Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi' gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir.”

“Tehcire yönelik her türlü girişim reddedilmektedir”

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin Filistin politikasının değişmediği ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğu vurgulandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi kararlı bir şekilde reddetmektedir. Türkiye, Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki onurlu mücadelesini desteklemeye devam etmektedir.”

Türkiye’nin, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve sivillere insani yardım ulaştırılması yönündeki diplomatik çabalarını sürdürdüğü de açıklamada hatırlatıldı.

İddialar, İsrail’in Gazze’deki sivil nüfusu zorla sınır dışı etme çabalarıyla ilgili uluslararası tartışmaların sürdüğü bir dönemde gündeme geldi. Katar ve Türkiye’nin, bu süreçte Gazze halkı için ortak insani yardım operasyonları yürüttüğü biliniyor. Ancak yer değişimi veya göç planlaması iddiaları Türkiye tarafından sert şekilde yalanlanıyor.

Kaynak : PHA