Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, etkinliklerin amacını, sporun toplumun her kesimine yayılması ve spor bilincinin arttırılması olarak açıkladı.

"Spor Tesisleri 7/24 Halkın Hizmetinde"

Fikret Keleş, yaptığı açıklamada, Avrupa Spor Haftası kapsamında Adıyaman’da yaklaşık 40 farklı spor branşının tanıtıldığını belirtti. “Her Yerde Spor” sloganıyla düzenlenen bu etkinlikler aracılığıyla, gençlerin ve vatandaşların sporun her alanına erişimini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Keleş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerin 7 gün 24 saat halka açık olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda gençleri ve spor meraklılarını, tesisleri aktif olarak kullanmaya davet eden Keleş, "Amacımız, spor faaliyetlerine katılımı arttırarak spor bilincini yaymak ve gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak" dedi.

"40 Branşta Etkinlik: Sporcular, Antrenörler ve Gençler Bir Arada"

Avrupa Spor Haftası kapsamında Adıyaman’daki etkinlikler oldukça zengin bir içerikle başladı. İl genelinde, özellikle Adıyaman’ın yeni kent meydanında düzenlenen açılış organizasyonunda, vatandaşlar 40’a yakın spor branşını deneyimleme fırsatı buldu. Keleş, bu branşlarda görev alan antrenörler, milli sporcular ve yeni başlayan sporcuların katılımıyla etkinliklerin daha da zenginleştiğini ifade etti. Farklı yaş gruplarından sporcular, hem profesyonel hem de amatör spor dallarında deneyimlerini paylaştı.

"Farkındalık ve Katılımı Artırma Hedefi"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün en önemli amaçlarından biri, sporun sadece gençler değil, 7’den 70’e tüm vatandaşlar tarafından bir yaşam tarzı haline getirilmesi. Fikret Keleş, açıklamasında, “Spor yapmak, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da olumlu etkileyen bir faktördür. Gençlerimizi sporun gücüyle daha sağlıklı ve başarılı bir geleceğe hazırlamak için bu etkinliklerin çok önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Keleş, spor tesislerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra, ilçelerde de bu tarz organizasyonların yaygınlaştırılacağını belirtti. “Sporu bir yaşam kültürü haline getirmek ve spor yapma bilincini geliştirmek için çalışmalarımız sürecek. Avrupa Spor Haftası vesilesiyle tüm gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz,” dedi.

"Sporun Önemi ve Gelecek Planları"

Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu etkinliklerle sadece Avrupa Spor Haftası’na dikkat çekmekle kalmayıp, ilde sporun geleceğine yönelik büyük adımlar atmayı da hedefliyor. Keleş, gençlerin spora daha fazla katılım sağlamasının, Adıyaman’da spora olan ilgiyi daha da artıracağını ve başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinlikler hafta boyunca çeşitli spor aktiviteleriyle devam edecek. Vatandaşlar, Adıyaman’ın dört bir yanında gerçekleştirilen organizasyonlarda çeşitli spor branşlarını deneyimleyebilecek. Ayrıca spor faaliyetlerinin yanı sıra, sağlık ve spor üzerine bilinçlendirme seminerleri, halka açık etkinlikler ve yarışmalar da düzenlenecek.

Kaynak : PHA