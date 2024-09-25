Kaza, 27 AEU 857 plakalı bir kadın sürücü ile 02 AEV 888 plakalı bir erkek sürücünün araçlarının ani fren yapması sonucu gerçekleşti. Her iki araçta maddi hasar oluştu, ancak can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kazanın ardından bölgedeki trafik kısa süreliğine aksasa da, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile tıkanan yol tekrar trafiğe açıldı. Olay yerindeki araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazanın ardından yetkililer, sürücülerin ani fren ve dikkatsizlik konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak : PHA