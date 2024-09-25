Toplantıda, üniversite ile belediye işbirliği çerçevesinde hayata geçirilebilecek projeler ve stratejik adımlar masaya yatırıldı.

"Ortak Akıl ve Akademik Katkı Öne Çıktı"

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan Koyuncu’nun öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, şehrin geleceğini şekillendirecek çeşitli projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı. Akademisyenler, Adıyaman'ın ekonomik kalkınmasında ve sosyal gelişiminde rol oynayabilecek projelere dair görüşlerini paylaştı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, akademik bilginin ve ortak aklın şehrin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, "Adıyaman’ın gelişimi için akademik perspektif ve ortak akıl büyük önem taşıyor. Bu işbirliği, şehrimizin daha güzel yarınlara ulaşması için büyük bir fırsattır," dedi.

"Üniversite ve Belediye İşbirliği Vurgusu"

Toplantıda, belediye ve üniversitenin birlikte yapabileceği çalışmaların üzerinde durulurken, şehre değer katacak projeler ve akademisyenlerin sunabileceği katkılar geniş bir şekilde değerlendirildi. Başkan Tutdere, akademisyenlere teşekkürlerini ileterek, bu tür toplantıların şehrin geleceği açısından kritik olduğunu belirtti.

"İstişare kültürüyle hareket ederek Adıyaman’ı daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız," diyen Tutdere, gelecekte de akademisyenlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Adıyaman İçin Stratejik Adımlar Atılıyor"

Bu istişare toplantısı, Adıyaman’ın sürdürülebilir kalkınması ve daha güçlü bir şehir haline gelmesi için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Belediye ve üniversite arasında kurulacak işbirlikleri, şehrin ekonomik potansiyelini artıracak projeler ve kültürel faaliyetler ile desteklenecek.

Başkan Tutdere’nin akademisyenlerle gerçekleştirdiği bu buluşma, Adıyaman’ın kalkınmasına yönelik stratejik adımlar atılması konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA