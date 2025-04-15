Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezinin (UDHAM) düzenlediği “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması”nın 2. dönem ödül töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “62 farklı üniversiteden, 205 gencimizin geliştirdiği 115 projeyle bu yarışmaya katılan, ödül alsın almasın emek veren her bir öğrencimizi canı gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sizler Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarısınız”

Bakan Uraloğlu, her bir öğrencinin emeğinin geleceğe atılmış bir tohum olduğunu belirterek, “Sizler, bu salonda, yalnızca bir yarışmanın değil, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan fikirlerin, Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarısınız. İçinde bulunduğumuz çağ, bilginin en kıymetli sermaye, teknolojinin ise hayatın her alanına yön veren bir güç olduğu bir dönüşüm çağıdır. Bilgi üretmeyen, ürettiği bilgiyi teknolojiye ve ürüne dönüştüremeyen toplumların ayakta kalması mümkün değildir.” diye konuştu.

“Bu Projeler, ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat, ölümsüz miraslardır”

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Türkiye’nin kendi otomobilini, haberleşme ve gözlem uydularını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, gemilerini ve milli elektrikli trenlerini üreten küresel bir ihracat ülkesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı da ‘yapamazsınız’ diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve özgüvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırıp, test yayınlarına başlayarak bir tarih yazdık. Çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hizmete alacağımız TÜRKSAT 6A ile uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Bu projeler, ‘yapamazsınız’ diyenlere inat, ölümsüz miraslardır.”

“2. Dönemde, 62 üniversiteden 205 gencimizin 115 projesiyle çok daha büyük bir coşkuyu yaşıyoruz”

Söz konusu yarışmanın ilk dönemini, 19 üniversiteden öğrencilerin katılımıyla başlattıklarını ve karayolları, denizcilik, havayolları, demiryolları olmak üzere 4 kategoride, 12 farklı mansiyon alanında toplam bir milyon 800 bin 300 liralık ödülle taçlandırdıklarını anımsatan Uraloğlu, “Bugün ise 2. Dönemde, 62 üniversiteden 205 gencimizin 115 projesiyle çok daha büyük bir coşkuyu yaşıyoruz. Karayolu, Denizcilik, Demiryolu, Havacılık-Uzay ve Haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve 42 proje ile 84 öğrencimiz ödüle layık görüldü. Bu yıl mansiyon ödülleri ve proje teşvik ödülleriyle toplamda 3 milyon 565 bin lira ödül veriyoruz. Biz şunu söylüyoruz, siz bu projelerimize ilgi gösterdikçe biz de bu ödüllere bu teşviklere ayıracağımız kaynakları çok daha artıracağımızı hepinizin huzurunda ilan ediyorum.” dedi.

Ödül kazanan her öğrenciyi tebrik ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Bu yarışma, yalnızca bir ödül için rekabet edilen bir platform değil; Türkiye’nin geleceğine dair bir vizyonun, genç beyinlerle buluştuğu bir hareketin adıdır. Sizlerin yenilikçi fikirleriyle, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde ar-ge kültürünü güçlendirmeyi, sizleri bakanlığımızın projelerinde daha da aktif görmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Dergisi’nin 2. Sayısında “Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik” İşlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, bilimsel bilgiyle kalkınma yolculuğunu hızlandırmak için de durmaksızın çalıştığını belirterek “Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz, bu vizyonun bir parçası. İlk sayımızda Kalkınma Yolu Projesi’ni ele aldık; şimdi ikinci sayımızda ‘Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik’ temasıyla yola çıktık. Karbon emisyonlarını azaltan politikalar, yapay zeka uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri ve yeşil mutabakat gibi konularda makaleler bekliyoruz. 20 Nisan’a kadar DergiPark üzerinden katkılarınıza açık olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum.” diye konuştu.

“Sizleri gelecek vizyonumuzun paydaşları yapmak istiyoruz”

Ayrıca Bakanlık olarak, fikir yaraşmasında olduğu gibi Teknofest, Bölgesel Kariyer Fuarları ve Bakanlığın bizzat organize ettiği “UFEST” gibi etkinlikler vesilesiyle öğrencilerle yakın iş birliği içinde olmaya da ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Özellikle Türkiye’nin en kapsamlı ve en eğlenceli ulaşım festivali U-FEST ile karayolundan demiryoluna, denizyolundan havayoluna, haberleşmeden bilgi teknolojilerine Türkiye’ye çağ atlatan, gençlerimizin vizyonuna ilham olan eserlerimizi tanıtarak; sizleri gelecek vizyonumuzun paydaşları yapmak istiyoruz. Gençlerimizin gelecekte bu alanlarda nasıl bir rol oynamak istediklerini ve sektöre katkı sağlama potansiyellerini değerli buluyoruz, sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Türkiye Yüzyılı, sizlerin vizyonuyla şekillenecek.”

“Bazı oyun platformları aile yapımıza zarar verebilecek akımları özendiriyor”

Dijital dünya ve sosyal medya kullanımı üzerine de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, söz konusu alanın hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın, gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu da söyleyerek “Özellikle bazı oyun platformları, sadece şiddeti teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda aile yapımıza zarar verebilecek akımları özendiriyor. Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri.” dedi.

Uraloğlu, risklerin farkında olarak yakın bir zaman önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir araya geldiklerini anımsattı. Uraloğlu, özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirterek, “Bu doğrultuda, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı ile paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını da sözlerine ekleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli. Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz.”

“Teknoloji, bizim hizmetkarımız olmalı, efendimiz değil”

Gençlerden beklentilerinin ise bu konuda farkındalıklarını artırmaları ve çevrelerini bilinçlendirmeleri olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Unutmayın, bilinçli bir kullanıcı sadece kendini değil, toplumu da korur. Sözlerimi bitirirken şunu vurgulamak istiyorum: Teknoloji, bizim hizmetkarımız olmalı, efendimiz değil… Sizlerin, bu dengeyi kurarak hem kendinize hem de topluma faydalı bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum. Az öncede bahsettiğim üzere birileri bize ‘yapamazsınız’ dediğinde, biz kulak asmadık. Şimdi sıra sizlerde! Sizler, bu ülkenin yollarını açacak, geleceğini kodlayacaksınız…” şeklinde konuştu.

Öğrencilere hitap eden Bakan Uraloğlu, “Biriniz, yapay zeka destekli bir lojistik sistemiyle, Türkiye’nin limanlarını dünya ticaretinin merkezi haline getirecek. Bir diğeriniz, siber güvenlikte çığır açan bir teknolojiyle, ülkemizin kritik altyapısını koruyacak. Bir başkası, otonom tren sistemleriyle demiryollarımızı geleceğe taşıyacak. Canı gönülden inanıyorum ki bunlar hayal değil, sizlerin elinde gerçeğe dönüşecek projelerdir! Ödül alan öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, tüm gençlerimizi yeni projelerle, yeni hayallerle bu yolda yürümeye davet ediyorum.” dedi.

Kaynak : PHA