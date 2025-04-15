Sözcü TV’de Senem Toluay Ilgaz’ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programına katılan BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman, sonuçları ilk kez canlı yayında paylaştı. Duman, çalışmanın yeni tamamlandığını ve verilerin 81 ilde yapılan örneklemelerle toplandığını belirtti.

Partilere göre oy dağılımı şöyle:

CHP: %32,5

AK Parti: %30,6

MHP: %10,1

DEM Parti: %9,4

Zafer Partisi: %4,3

İYİ Parti: %3,6

Yeniden Refah Partisi: %3

TİP (Türkiye İşçi Partisi): %2

Memleket Partisi: %1,1

BBP (Büyük Birlik Partisi): %1,1

Anahtar Parti: %1,1

Diğer partiler: %1,3

Duman: “İttifaklar kendi seçmenini konsolide ediyor”

Anket sonuçlarını değerlendiren Gürkan Duman, seçmen hareketliliğinin sınırlı olduğunu ifade etti. Duman, “Burada muhalefetle aynı görüşte olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP’ye yöneldiği yönündeki algı da tam anlamıyla doğru değil. Cumhur ve Millet ittifakları kendi seçmenini koruyor” dedi.

Erken seçim çağrısına destek yüzde 46,6

Ankette dikkat çeken bir başka başlık ise erken seçim oldu. Katılımcılara yöneltilen “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısını destekliyor musunuz?” sorusuna, yüzde 46,6 “evet” cevabı verirken, yüzde 42,9 ise desteklemediğini belirtti.

"Sorunları kim çözer?" sorusuna verilen yanıtlar

Katılımcıların ülke sorunlarını çözme konusunda hangi partiye güvendiği sorusuna verdikleri yanıtlar şu şekilde sıralandı:

“Hiçbiri çözemez” diyenler: %27,6

“AK Parti çözer” diyenler: %26

“CHP çözer” diyenler: %23,4

Bu tabloya ilişkin değerlendirmede bulunan Duman, “Seçmenin yaklaşık üçte biri hiçbir partinin sorunları çözebileceğine inanmıyor. Bu, muhalefetin özellikle ekonomi, dış politika ve sağlık gibi konularda daha somut politikalar ortaya koyması gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

2023 seçim tahmininde en yakın sonucu vermişti

BETİMAR Araştırma Şirketi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı tahminle dikkat çekmişti. 81 ilde yürütülen çalışmada; Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 49,1, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 45, Sinan Oğan için yüzde 5,6 ve Muharrem İnce için yüzde 0,3 oy oranı öngörülmüştü. Gerçekleşen sonuçlara en yakın tahmini sunan araştırma şirketi olarak öne çıkan BETİMAR, bu nedenle yeni verileriyle de yakından takip ediliyor.

Kaynak : PHA