Başkan Tutdere, Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik’le birlikte yaptığı saha incelemesinde, mahalledeki sorunları yerinde tespit etmiş ve asfaltlama işleminin 15 Nisan’da başlayacağını açıklamıştı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen tarihte çalışmalara başlayarak altyapı işlemleri tamamlanan alanlarda asfalt serimine geçti.

“Sözümüzü tuttuk, işimizin başındayız”

Başkan Tutdere, çalışmaların başladığı gün yaptığı açıklamada, depremin büyük zarar verdiği mahallelerden biri olan Alitaşı’nda belediyenin verdiği sözü yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tutdere, hava koşullarının elvermesi durumunda diğer mahallelerde de asfalt ve yama çalışmalarının süreceğini belirtti.

Başkan Tutdere, şunları söyledi:

“Kıymetli hemşehrilerim, Alitaşı Mahallesi’nden sesleniyoruz. Bu mahallemiz 6 Şubat depremlerinde altyapısıyla, üstyapısıyla neredeyse tamamen yok olmuştu. Alt yapı çalışmalarını tamamladık ve bugün itibarıyla asfalt serimine başladık. 27 Mart’ta mahallemizi ziyaret ettiğimizde 15 Nisan’da asfaltlama çalışmalarına başlayacağımızı duyurmuştuk. Sözümüzü tuttuk. Kim ne derse desin, biz işimizin başındayız, halkımızın yanındayız.”

"Belediyemize yönelik karalama kampanyalarına itibar edilmemelidir"

Başkan Tutdere açıklamasında ayrıca, sosyal medya üzerinden belediyeye yönelik yürütüldüğünü öne sürdüğü eleştiri kampanyalarına da değinerek, vatandaşlara bu tür girişimlere karşı dikkatli olma çağrısında bulundu:

“Bazı sosyal medya hesaplarından belediyemize ve şahsıma yönelik bilinçli olarak yürütülen algı operasyonlarına halkımız itibar etmemelidir. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir, halkın yanındadır. Hiçbir karalama kampanyasına boyun eğmeden, kentimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Günün sonunda kazanan Adıyaman olacak.”

Muhtar İlik: “Verilen söz tutuldu”

Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik ise çalışmaların zamanında başlamasının mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“27 Mart’ta Sayın Başkanımızla mahallemizi gezmiş, 15 Nisan’da asfalt çalışmalarına başlanacağının sözünü almıştık. Bugün itibariyle bu söz yerine getirildi. Başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman için büyük bir çaba sarf ediyor. Biz muhtarlar olarak bu emeğin farkındayız ve başkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

Kaynak : PHA