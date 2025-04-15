Spor dolu bir gün

Final günü, sabah saat 10.00’da Gazi Spor Salonu’nda oynanan Voleybol Turnuvası Final Maçı ile başladı. Tribünleri dolduran öğrenciler, takımların mücadelesine büyük coşku ile eşlik etti. Günün ikinci etabı ise saat 17.00’de Kahta Stadyumu’nda gerçekleştirilen Futbol Turnuvası Final Maçı ile devam etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Törende genç sporcuların gösterdiği centilmence rekabet ve takım ruhu, protokol ve izleyicilerden tam not aldı.

Protokol üyeleri gençlerin heyecanına ortak oldu

Final karşılaşmalarına;

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal,

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,

Adıyaman önceki dönem milletvekili Mehmet Metiner,

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray,

Belediye Meclis Üyeleri Furkan İnsan ve Medine Maçin Teke,

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Katılımcılar, müsabakalarda gösterilen mücadeleyi takdirle karşılarken, gençlerin spora olan ilgisinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Bozan: “Bu organizasyon, gençliği bir araya getirdi”

Turnuvayı düzenleyen Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, yaptığı açıklamada, etkinliğin yalnızca sportif değil, sosyal birlikteliği de pekiştiren bir organizasyon olduğunu belirterek, “Katılan tüm takımlarımıza, emeği geçen gençlik meclisi üyelerine ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Hallaç: “Gençler bizim geleceğimiz”

Turnuva sonrası değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sporun gençler üzerindeki pozitif etkilerine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Gençlik Meclisimiz tarafından düzenlenen bu güzel organizasyon, gençlerimizin sosyal gelişimine, takım ruhunu deneyimlemelerine ve sağlıklı bir yaşam biçimi kazanmalarına katkı sağladı. Sporun birleştirici gücünü burada hep birlikte yaşadık. Emeği geçen tüm gençlerimize, gönüllülerimize ve organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz ve biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

500 gencin katılacağı kamp yolda

Başkan Hallaç ayrıca, Kahta Belediyesi tarafından yürütülen gençlik projeleri kapsamında, 18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Mersin Bölgesi'nde gerçekleştirilecek 500 kişilik gençlik kampı hakkında da bilgi verdi.

Kamp programında; doğa yürüyüşleri, kültürel eğitimler, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri gibi birçok faaliyetin yer alacağı belirtildi. Gençler için unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen kampın, bölge gençliği adına moral ve motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Kaynak : PHA